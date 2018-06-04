banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99912
ALTIN
192.898
DOLAR
4.6317
STERLİN
6.1891
EURO
5.4304
Akova’da maç sonrası kavga
AKOVA’DA MAÇ SONRASI KAVGA 
Gazimağusa, Karpaşa ve Gönyeli'de hırsızlık
GAZİMAĞUSA, KARPAŞA VE GÖNYELİ’DE HIRSIZLIK
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Efsane yeniden eski yerinde üretimde
EFSANE YENİDEN ESKİ YERİNDE ÜRETİMDE
banner282
Flaş Haber
Söz yargıda!
Kapat

Ykp Genel Sekreteri Kanatlı, Reynar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, istifa eden Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Ykp Genel Sekreteri Kanatlı, Reynar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, istifa eden Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamalarını değerlendirdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:41
Ykp Genel Sekreteri Kanatlı, Reynar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, istifa eden Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamalarını değerlendirdi.
Murat Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, istifa gerekçelerini açıklayan Reynar’ın söylediklerinin dikkatli okunmasını gerektiğine dikkat çekti ve satır aralarında birçok mesaj içerdiğinin altını çizdi.
Kanatlı, Reynar’ın yargıçlar kısmına dair düşüncelerini aktardığını, benzer konuların Başsavcılık kurumu için de geçerli olduğunu, savcı seçilme kriterlerinin net olmadığını, ülkede birçok yolsuzluk ve usulsüzlük ile ilgili konu varken, Başsavcılık’ın bunları ileriye götürememiş olmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Kanatlı, Reynar’ın açıklamasında 22 Ocak’taki Afrika gazetesi saldırılarına da değindiğini söyleyerek, yazılanların ciddi içerikte olduğunu ve mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.
banner277
Kanatlı, Reynar’ın açıklamasındaki “ceza sonrası idari bir kurum tarafından mahkeme kararının hiçe sayılması” cümlesinin önemine dikkat çekerek, “22 Ocak saldırganları nasıl serbest kaldı?” diye sordu.
Kanatlı, Reynar’ın açıklamasındaki “Kurulu düzen dediğimiz şey içinde yaşadığımız bu “geleceği olmayan” düzendir. Adını ne koymak istersek koyalım, bu düzen artık gençlerin nefes alamadığı, idealleri için mücadele etmek isteyenlerin mücadele alanlarının daraltıldığı, elli yıldan fazla süren toplumlararası görüşmelerin çöktüğü bir dönemde karanlıkların daha fazla çoğaldığı bir düzendir” kısmına Yeni Kıbrıs Partisi olarak aynen katıldıklarını ifade etti.
Kanatlı, Reynar’ın onurlu ve samimi davranışından dolayı tebrik ettiklerini, Reynar’la dayanışma halinde olamaya devam edeceklerini belirtti.

(YIL/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...
Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...
YDÜ’de Çevre Sempozyumu ve Çalıştayı Düzenleniyor...
YDÜ’de Çevre Sempozyumu ve Çalıştayı Düzenleniyor...
Partilerin Yerel Seçim Pusulasındaki Sıralaması Kurayla Belirlendi
Partilerin Yerel Seçim Pusulasındaki Sıralaması Kurayla Belirlendi
400 Bin Tl’lik İkramiye Teslim Edildi
400 Bin Tl’lik İkramiye Teslim Edildi
Sertoğlu, Vatanseverler Derneği’nin Düzenlediği İftara Katıldı
Sertoğlu, Vatanseverler Derneği’nin Düzenlediği İftara Katıldı
Sertoğlu, KKTC Uluslararası Fuarı’nı Ziyaret Etti
Sertoğlu, KKTC Uluslararası Fuarı’nı Ziyaret Etti
Tıp-İş, Nalbantoğlu Yoğun Bakım Servisindeki Kritik Hastaların Tedavilerinde Ciddi Sorunlar Yaşanabileceğine Dikkat Çekti
Tıp-İş, Nalbantoğlu Yoğun Bakım Servisindeki Kritik Hastaların Tedavilerinde Ciddi Sorunlar Yaşanabileceğine Dikkat Çekti
“Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran Tarihleri Arasında Düzenlenecek!
“Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran Tarihleri Arasında Düzenlenecek!
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!
Hasan Aksaray Anısında 10 Kilometre Yol Koşusu Yarışması Düzenleniyor...
Hasan Aksaray Anısında 10 Kilometre Yol Koşusu Yarışması Düzenleniyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim