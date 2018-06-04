Ykp Genel Sekreteri Kanatlı, Reynar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, istifa eden Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamalarını değerlendirdi.Murat Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, istifa gerekçelerini açıklayan Reynar’ın söylediklerinin dikkatli okunmasını gerektiğine dikkat çekti ve satır aralarında birçok mesaj içerdiğinin altını çizdi.Kanatlı, Reynar’ın yargıçlar kısmına dair düşüncelerini aktardığını, benzer konuların Başsavcılık kurumu için de geçerli olduğunu, savcı seçilme kriterlerinin net olmadığını, ülkede birçok yolsuzluk ve usulsüzlük ile ilgili konu varken, Başsavcılık’ın bunları ileriye götürememiş olmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.Kanatlı, Reynar’ın açıklamasında 22 Ocak’taki Afrika gazetesi saldırılarına da değindiğini söyleyerek, yazılanların ciddi içerikte olduğunu ve mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.Kanatlı, Reynar’ın açıklamasındaki “ceza sonrası idari bir kurum tarafından mahkeme kararının hiçe sayılması” cümlesinin önemine dikkat çekerek, “22 Ocak saldırganları nasıl serbest kaldı?” diye sordu.Kanatlı, Reynar’ın açıklamasındaki “Kurulu düzen dediğimiz şey içinde yaşadığımız bu “geleceği olmayan” düzendir. Adını ne koymak istersek koyalım, bu düzen artık gençlerin nefes alamadığı, idealleri için mücadele etmek isteyenlerin mücadele alanlarının daraltıldığı, elli yıldan fazla süren toplumlararası görüşmelerin çöktüğü bir dönemde karanlıkların daha fazla çoğaldığı bir düzendir” kısmına Yeni Kıbrıs Partisi olarak aynen katıldıklarını ifade etti.Kanatlı, Reynar’ın onurlu ve samimi davranışından dolayı tebrik ettiklerini, Reynar’la dayanışma halinde olamaya devam edeceklerini belirtti.(YIL/HA)