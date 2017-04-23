Ykp-fem Aktivisti Münevver Özakalın, Kadın Cinayetlerine Yönelik Değerlendirmede Bulundu:

“ÖNÜNE GEÇMEDE EN ÖNEMLİ GİRİŞİM KADIN SIĞINMA EVLERİ”

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : YKP-fem aktivisti Münevver Özakalın, kadın cinayetlerinin önüne geçmede en önemli girişimin kadın sığınma evleri olduğunu kaydetti.

YKP’den yapılan açıklamaya göre Özakalın, “kadınların devlet tarafından sadece 8 Martlarda hatırlandığını, bundan öteye geçilemediğini, ülkede kadının hem bedeni hem de zihni üzerinde bir egemenlik anlayışı olduğunu” savundu.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir başka kadın cinayetini hatırlatan Özakalın, “4 ay önce yaşanan Akile cinayetini hatırlayalım; ailesi tarafından öldürüldüğüne dair ifadeleri olmasına rağmen, kocası tarafından bariz bir şekilde hayatı elinden alınmıştır. ‘İntihar etti’ şeklinde devlet bunun üzerini öretmeye çalışsa da gerçekler bu yönde değil” iddiasında bulundu.

Ülkede yeterli farkındalık olmadığını belirten Özakalın, kadının erkeğe ait olduğu yanılgısından vazgeçilmediği sürece bu ölümlerin önüne geçilemeyeceğini kaydetti.

“KADIN SIĞINMA EVLERİ ÖNLEYİCİ BİR GİRİŞİM OLACAK”

Kadın cinayetlerinin önüne geçmede en önemli girişimin kadın sığınma evleri olduğunu ifade eden Özakalın, “Kadınların şiddet gördükleri ya da tehdit edildikleri zaman başlarını sokacakları bir yer olsaydı Kadın Sığınma Evi gibi, belki de birçok kadın şiddet görmeyecek ve cinayete kurban gitmeyecekti. Şu an dışarıda yüzlerce aynı durumda kadın olduğuna eminim. Belki küçük bir önlem gibi görülüyor ancak bu adım atılmalı. Bu farkındalık okullara kadar inilerek eğitimler verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şiddete uğrayarak ölümle tehdit edilen kadınların, güvenlik güçlerini aradığında “Aile içi mesele biz müdahale edemeyiz” yanıtı ile karşılaşacağını bildiğini, bir sonuç alamayacağı için öğrenilmiş çaresizlik yaşadığını öne süren Özakalın, “Boşanma sürecine girilse, yargıç tekrar denemeleri yönünde karar verecek. Bu ortamda da kadının gittiği bütün kapılar ve çare aradığı bütün yollar bir çıkmaza girecek” ifadelerine yer verdi.

(GÖZ/SEL)