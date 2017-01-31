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31 Ocak 2017 Salı 11:42

Ykp Dışilişkiler Sekreteri Durduran’ndan Kıbrıs Sorununa İlişkin Değerlendirme

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen müzakerelerde ne olacağının belirsizliğini koruduğunu, masayı karşı tarafı yenmek için kullanmanın sonuçsuz kaldığını savunarak, “Masayı daha iyi bir yönetim için kullanmayı amaç edinmek gereklidir” ifadelerini kullandı.

Ykp Dışilişkiler Sekreteri Durduran'ndan Kıbrıs Sorununa İlişkin Değerlendirme
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“MASAYI DAHA İYİ BİR YÖNETİM İÇİN KULLANMAYI AMAÇ EDİNMEK GEREK”

Lefkoşa, 31 Ocak 17 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen müzakerelerde ne olacağının belirsizliğini koruduğunu, masayı karşı tarafı yenmek için kullanmanın sonuçsuz kaldığını savunarak, “Masayı daha iyi bir yönetim için kullanmayı amaç edinmek gereklidir” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Durduran, Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

Durduran açıklamasında, “Strateji, sürdürülemez dedikleri statükoyu yıkmaktı, çözüm bulmaktı. Şimdi tek seçenek görüşmeleri tehlikeye sokmadan sürdürmektir. Fevri adımlar sonunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve genelde Türkiye’nin güçlü müttefiklerinin baskısı ile havada kalır. Bunları gördük yaşadık. Böyle bir zor durumu ilk kez yaşamıyoruz. Başarıdan bahsetmek veya sorumluluğu başkasına atmak kimseye yarar sağlamaz” ifadelerine yer verdi.

Durduran, “İki tarafta da BM Genel Sekreterliği’nin suçlanır olması öğretici değil midir?!
Masayı karşı tarafı yenmek için kullanmak sonuçsuz kalmıştır. Masaya daha iyi bir yönetim için kullanmayı amaç edinmek gereklidir” değerlendirmesinde  bulundu.

(GÖZ/GÜL)

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