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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

Ykp’den Eleştiri: “ülkede Yasal Yetkilerin Kullanılmasına Engel Olunamadığı Bir Sistem Şart”

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), ülkede kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlendiği, yasal yetkilerin kullanılmasına engel olunmadığı bir sistem gerektiği kaydedildi.

Ykp'den Eleştiri: 'ülkede Yasal Yetkilerin Kullanılmasına Engel Olunamadığı Bir Sistem Şart”
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), ülkede kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlendiği, yasal yetkilerin kullanılmasına engel olunmadığı bir sistem gerektiği kaydedildi.

YKP Sekretaryası,  bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki sistemi eleştirerek, siyasi müdahaleden uzak bir denetim sistemi geliştirilmesi gerektiğini savundu. Devlet hastanelerindeki sorunlara çözüm geliştirilememesinin de sistemdeki bozukluklardan kaynaklandığı ileri sürülerek, bunun nedeninin de  müsteşar ve müdür mevkiindekilerin atama ile göreve gelmesi olduğu savunuldu.

Kamu çalışanlarının ikinci iş yapması ve şehir-ülke planlarıyla ilgili kararnameler hakkındaki yargının aldığı karların uygulanmasının yürütme tarafından engellendiği iddia edilerek, bunun sonucunda ülkenin yolsuzluk ve vurgun iddialarıyla sarsıldığı iddia edildi

(ID/FEZ)

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