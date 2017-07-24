Ykp: “bu Asgari Ücret De Açlık Sınırının Altında”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, net 1892 TL 25 Kuruş olarak belirlenen yeni asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu ileri sürdü.

Lefkoşa, 24 Temmuz 17 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, net 1892 TL 25 Kuruş olarak belirlenen yeni asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu ileri sürdü.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin temel gereksinmeleri, geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücreti anlattığını kaydederek, belirlenen rakam 30 güne bölündüğünde, asgari ücret ile çalışanların günlük 63 TL ile 4 kişilik ailenin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılayabileceğinin iddia edildiğini kaydetti.

Kanatlı, asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtti.

Kanatlı, en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden toplantıya çağrılarak sendikaların itirazları göz önüne alınarak asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kanatlı, çalışma saatleri artırılarak asgari ücret altında çalışmanın yaygınlaştığı göz önüne alınarak, acilen yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Kanatlı, Asgari Ücret Komisyonunda yetkili işçi sendikası olarak yer alan Hür-İş’in 2017 için belirlenen rakamlara tekrar tekrar olumlu oy vermesini de şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

(YIL/HA)

