Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102217
ALTIN
179.940
DOLAR
4.2498
STERLİN
5.7337
EURO
5.0515
Eroğlu: ''Desteğim Sertoğlu'na''
EROĞLU ''DESTEĞİM SERTOĞLU'NA''
Lefkoşa'da kavga
LEFKOŞA’DA KAVGA
Çatalköy'de hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK
Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner256

Ykp, Avrupa Sol Partisi Balkan Network Toplantısına Katılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi, gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL)Sofya’da yapılacak Balkan Network’u toplantısına katılıyor.

Ykp, Avrupa Sol Partisi Balkan Network Toplantısına Katılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi, gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL)Sofya’da yapılacak Balkan Network’u toplantısına katılıyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:34
Ykp, Avrupa Sol Partisi Balkan Network Toplantısına Katılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi, gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL)Sofya’da yapılacak Balkan Network’u toplantısına katılıyor.

YKP’den verilen bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

Toplantıda Balkanlar ve bölgedeki son gelişmeler üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 12 Mayıs tarihinde Sofya’daki Merkezi Kooperatifler Birliği’nde gerçekleştirilecek “Başka Bir Avrupa Gerekli ve Mümkün” konulu konferansta konuşma da yapacak.

Konferansa katılmak üzere yarın adadan ayrılacak YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, 13 Mayıs’ta adaya dönecek.

(TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncelenen Bin 200 Vatandaşlık Arasında Hukuka Aykırı Bulunan 175 Vatandaşlık Geri Alındı
İncelenen Bin 200 Vatandaşlık Arasında Hukuka Aykırı Bulunan 175 Vatandaşlık Geri Alındı
“Annelerin Resimleri” isimli karma resim sergisi düzenlenecek
“Annelerin Resimleri” isimli karma resim sergisi düzenlenecek
Kuzey ve Güney Lefkoşa’dan yaşlılar yemekte bir araya geldi
Kuzey ve Güney Lefkoşa’dan yaşlılar yemekte bir araya geldi
Besim “ Birlikte hayat veriyoruz “ geleneksel kan bağışı etkinliğine katıldı
Besim “ Birlikte hayat veriyoruz “ geleneksel kan bağışı etkinliğine katıldı
Batı çevre yolu Girne Belediyesi tarafından temizleniyor
Batı çevre yolu Girne Belediyesi tarafından temizleniyor
Meme Kanseriyle İlgili Bilgilendirme Sempozyumu Düzenleniyor
Meme Kanseriyle İlgili Bilgilendirme Sempozyumu Düzenleniyor
CTP Değirmenlik’te Belediye Başkan Adayı ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
CTP Değirmenlik’te Belediye Başkan Adayı ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
Uluçay’dan Tümgeneral Yıldırım Ve Tuğgeneral Algan’a İade-i Ziyaret
Uluçay’dan Tümgeneral Yıldırım Ve Tuğgeneral Algan’a İade-i Ziyaret
Tıp-iş:”kamu Hekimlerini İtibarsızlaştırmaya Yönelik Yaklaşımlar İçin Yasal Yollara Başvuracağız”
Tıp-iş:”kamu Hekimlerini İtibarsızlaştırmaya Yönelik Yaklaşımlar İçin Yasal Yollara Başvuracağız”
Çakıcı’dan 10 Mayıs Mesajı…“psikologların Meslek Yasası Bir An Önce Geçmeli…”
Çakıcı’dan 10 Mayıs Mesajı…“psikologların Meslek Yasası Bir An Önce Geçmeli…”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim