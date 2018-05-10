Ykp, Avrupa Sol Partisi Balkan Network Toplantısına Katılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi, gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL)Sofya’da yapılacak Balkan Network’u toplantısına katılıyor.

YKP’den verilen bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

Toplantıda Balkanlar ve bölgedeki son gelişmeler üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 12 Mayıs tarihinde Sofya’daki Merkezi Kooperatifler Birliği’nde gerçekleştirilecek “Başka Bir Avrupa Gerekli ve Mümkün” konulu konferansta konuşma da yapacak.

Konferansa katılmak üzere yarın adadan ayrılacak YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, 13 Mayıs’ta adaya dönecek.

(TUĞ/ŞEB)