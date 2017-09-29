Ykp, Avrupa Sol Parti Toplantısı İçin Berlin’e Gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Toplantısı, yarın Berlin’de gerçekleştirilecek. Toplantıya YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

Lefkoşa, 29 Eylül 17 : Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Toplantısı, yarın Berlin’de gerçekleştirilecek. Toplantıya YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’de yapılan seçimlerin sonuçları, Marsilya Formu, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları ve mali durum değerlendirilecek.

YKP Yürütme Kurulu Üyesi Murat Kanatlı, 1 Ekim’de adaya dönecek.

(SEL)

