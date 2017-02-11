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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Ykp “askersiz Lefkoşa” İçin “12. Kez Sokağa Çıkılacağını” Bildirdi

Yeni Kıbrıs Partisi, (YKP) “Askersiz Lefkoşa” için 12’nci kez sokağa çıkılacağını bildirdi.

Ykp 'askersiz Lefkoşa” İçin '12. Kez Sokağa Çıkılacağını” Bildirdi
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Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Yeni Kıbrıs Partisi, (YKP) “Askersiz Lefkoşa” için 12’nci kez sokağa çıkılacağını bildirdi.

YKP, kendilerinin de parçası olduğu “Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi” üyelerinin “Yeniden Birleşmiş Askersiz Kıbrıs. Barış, bütün ordular gittiğinde gelecek” sloganıyla,  4 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa’da Sarayönü’nde (Atatürk Meydanı) toplanacağını, saat 16.00’da Lokmacı Sınır Kapısı’nda açıklama yapılacağını kaydetti.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada,  “Anti-militarist mücadelede taraf olan tüm siyasi parti ve örgütleri aramızda görmeyi umuyoruz” ifadesine yer verildi.

 (RÇ/HÖ)

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