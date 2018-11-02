



YKP KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BU AKŞAM DAYANIŞMA YEMEĞİ İLE KUTLAYACAKLefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi( YKP) 29 yaşında…YKP, kuruluş yıl dönümünü bu akşam saat 19.30’da Dome Otel’de kokteyl ve dayanışma yemeği ile kutlayacak.Parti Sekreteryası’ndan 29. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, partinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadele verdiği vurgulandı.Açıklamada, “YKP, 29 yıldır yalnız Kıbrıs sorunu ile ilgili değil, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele veriyor” denildi.Açıklamada, YKP’nin ilk kurultayında pankart yapıp salona astığı gibi hala “talimatla yönetilmeye hayır” “bu memleket bizim, bizim yöneteceğiz” demeye, bunun için her koşulda mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.(YIL/ŞEB)