YKP Yetkilileri ve Belediye Meclis Üyelerinden Oluşan Heyet Bes’i Ziyaret Etti!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, Belediye Emekçileri Sendikası (BES)’i ziyaret etti.

BES tarafından yapılan açıklamaya göre,görüşmede konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, seçim döneminde de kendilerini ziyarete gelen belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarına ‘Burası sizin evinizdir” dediklerini, bu durumun aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Yalınkaya, , Belediyeler Yasası ve Personel Yasası ile sınav tüzüğü konusunda YKP’li meclis üyeleriyle aynı görüşte olduklarını ve bu konuda ayrıştıkları bir nokta olmadığını dile getirdi.

Yalınkaya, bu 3 konu üzerinde çalışma yapmak ve diğer partilerin meclis üyelerinin de bu üç ana konuya destek vermesini sağlamak gerektiğini kaydetti ve belediyelerin ve çalışanların geleceğinin bu 3 konunun çözümüne bağlı olduğunu söyledi.

Yalınkaya, Belediyeler Birliği’ni geçmişte iyi bir performans göstermemekle de eleştirdi.

