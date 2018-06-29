YKP Yerel Seçimleri Değerlendirdi: “



“TEMSİLİ DEMOKRASİNİN İTİBAR KAYBI DEVAM EDİYOR”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 24 Haziran yerel seçimlerini değerlendirdi.

Konuyla ilgili YKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP üyelerinin yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Gülay Kaşer, Devran Öztunç ve Murat Kanatlı’nın Lefkoşa Belediye Meclisi’ne, Ulus Irkad’ın Mağusa Belediye Meclisi’ne, Osman Höyük’ün ise Çatalköy Belediye Meclisi’ne seçildiği anımsatıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Seçilen YKP’liler, belediye meclislerinde emekten ve ekolojiden yana, anti-militarist ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı katılımcı demokrasinin kurumlarının çalışması için mücadele edecek, toplumsal muhalefetin savunucusu ve sözcüsü olacaklardır.”

YKP’li belediye meclis üyelerinin, demokratik kitle örgütlerinin öneri, fikir ve sorunlarının ilgili karar alma mekanizmalarına taşınması için çalışacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geçmiş yıllarla ilgili bir türlü gerçekleştirilemeyen hesap sorulabilir ve şeffaf bir yönetim için elimizde ne gelirse yapacağız. Tüm bunları yaparken, aynı zamanda halkın yararına olan, emek, ekolojist, anti-militarist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü yükselten fikirleri destekleyeceğiz. Alınacak tüm kararlarımızı mümkün olan en geniş kesimlerle almaya çalışacağız.

Başka bir siyasetin mümkün olduğuna inanıyoruz, Belediye Meclislerindeki temsiliyetimizle bunu pratikte hayata geçireceğiz”

“TEMSİLİ DEMOKRASİNİN İTİBAR KAYBI DEVAM EDİYOR”

Yerel seçimlere katılım oranlarına bakıldığında temsili demokrasinin itibar kaybının devam ettiğinin gözlemlendiği de kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Sandığa gitmeyenlerin oranı oldukça yüksektir. Sandığa gitmeyenler, rejime güvenmediklerini, seçeneklerin ciddi alternatif yaratma ihtimali bulunmadığını ve özellikle belediye başkanlarına yönelik ciddi bir beklentilerinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Politik gerekçelerle, rejime karşı bir tavır olarak sandığa gitmeyenleri de selamlarız. Şimdi, katılımcı demokrasiyi sokakta, pratikte, hep birlikte hayata geçirmek için yola koyuluyoruz. Bu süreçte başka siyaset mümkün olduğuna inanan herkesi selamlarız.”

Çeşitli bölgelerde ortak liste çalışması yapılan TDP ve CTP’ye de teşekkür edilen açıklamada, “Yola çıkarken belirttiğimiz gibi yerellerdeki ortak mücadele niyetimiz, 24 Haziran’a kadar değil, sonrasını da kapsamaktadır. Bu kararlılıkla belirleyeceğimiz yol haritalarında bunların nasıl devam edeceğini de belirleyeceğiz. Şimdi, 4 yıl sonra yapılacak yerel seçimler için bugünden çalışmaya başlama zamanıdır. Şimdi sokaklarda, başka bir siyasetin mümkün olduğunu hayata geçirmek için yürüme zamanı” ifadesine yer verildi.

