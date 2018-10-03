banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97051
ALTIN
232.673
DOLAR
6.0169
STERLİN
7.8336
EURO
6.9413
Pensa tecavüzcüsünün cezası onandı
PENSA TECAVÜZCÜSÜNÜN CEZASI ONANDI
Vasili 12 ay hapis yatacak
12 AY HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
banner282

YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler Derhal Meclis Gündemine Getirilmeli”

YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler Derhal Meclis Gündemine Getirilmeli”

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:48
YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler Derhal Meclis Gündemine Getirilmeli”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), “hükümetin yasa gücündeki kararnamelerle Meclis’i Anayasa’ya aykırı bir şekilde kenara attığını” savundu ve yasa gücündeki kararnamelerin derhal Meclis gündemine getirilmesini istedi.


YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran yazılı açıklamasında, kararnameler konusunu değerlendirdi.


Durduran, Anayasa’nın “yasanın olmadığı yerde icra (yürütme) olmaz” ilkesini benimsediğini ve yasa olmadan veya yasaya aykırı olarak icraata izin vermediğini ifade etti.


Ancak hükümetin, Anayasa’ya aykırı şekilde kararnamelerle Meclis’i bir kenara attığını öne süren Durduran, Meclis tatilinin sona erdiğini, bu yüzden yasa gücündeki kararnamelerin derhal Meclis gündemine getirilmesini istedi.


Durduran, kararnamelerin yapabileceği ile yapamayacaklarının da Anayasa’da belirtildiğini fakat bunun hiç dikkate alınmadığını savunarak, şöyle devam etti:
“Ekonomik konularla sınırlı yasa gücünde kararnamelerin mali konularda çıkarılamayacağı kuralı da ihlal edilmiş, yasadan alınan yetkilerle çıkarılabilecek olan kararnamelerin de suç ve cezanın ancak yasayla konulabileceği anayasal kuralı da ihlal edilmiştir.


İktidar hukuku ayaklar altına almıştır. Anayasal kural olan sözleşme yapma hakkını da ihlal ederek yasal düzen yerine gerçek ve tüzel kişiler arasında uzlaşmalara kapı açılarak hukuk dışı işlemlere zorlama yapılmıştır. Onun dövizden kurtulma amaçlı adımlara rağmen mevduatlar ve merkez bankası hesaplarında dövizler TL’den çok olmuştur. İktidarın amaçları havada kalmıştır. Diğer önlemleri gibi amacın tersine işlemiştir. Açıkça görülüyor ki yasal düzen yerine popülist ve yasadışı bir düzen sürüp gidecektir.


Bu kriz döneminde hükümet alacağı önlemlerle kaş yapayım derken göz çıkarmıştır.


Merkez Bankası’na verilen tüm kamu hesaplarını birleştirme emri nedeniyle hangi acil işlere para ayrılması gerekli ise korunması olanağını denetleme ortadan kalkmıştı. Bu kriz döneminde fonların amaçları dışında kullanılmamasına özen gösterilmesine merkez bankasının desteklemesi olanağı yoktur. Bunu olsun düzenlemek ve yasal yetki olmadan para harcamayı zorlaştırmak düşünülmemiştir.


Bu koşullarda iktidarın krizi doğru yönetmeyeceği açıktır, ama buna ses çıkarmayan bir meclis ortada iken başka bir seçenek ancak halka başvurularak kurulabilir ki halkın da çareyi nereden arayacağı belli değildir.”

Son Güncelleme: 03.10.2018 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ, 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR
DAÜ, 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR
Doğu Ve Batı Almanya'nın Birleşmesinin 28. Yılı
Doğu Ve Batı Almanya'nın Birleşmesinin 28. Yılı
GAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN YENİ AKADEMİK YIL TÖRENİNE KATILDI
GAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN YENİ AKADEMİK YIL TÖRENİNE KATILDI
UKÜ’nün Oryantasyon Günleri Kapsamında Yeni Kayıtlı Öğrenciler Lefkoşa’yı Gezdi
UKÜ’nün Oryantasyon Günleri Kapsamında Yeni Kayıtlı Öğrenciler Lefkoşa’yı Gezdi
Özçınar’ın “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” Mesajı
Özçınar’ın “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” Mesajı
MTG İle Nea Salamina Takımları Barış Ve Spor Organızasyonunda Bır Araya Gelıyor
MTG İle Nea Salamina Takımları Barış Ve Spor Organızasyonunda Bır Araya Gelıyor
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Taşçıoğlu, Asbaşkan Yazman
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Taşçıoğlu, Asbaşkan Yazman
KTAMS’dan Bazı Yayın Organlarına Ve Maliye Bakanı’na Yanıt…
KTAMS’dan Bazı Yayın Organlarına Ve Maliye Bakanı’na Yanıt…
Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü
Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü
Geçitkale Belediyesi Engelli Meclis’i Çalışmalarına Başladı
Geçitkale Belediyesi Engelli Meclis’i Çalışmalarına Başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim