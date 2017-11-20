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20 Kasım 2017 Pazartesi 11:32

YKP “SOKAKTA BİRLİK” ÇAĞRISI YAPTI

YKP 'SOKAKTA BİRLİK” ÇAĞRISI YAPTI
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SEÇİME DOĞRU…

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 7 Ocak erken genel seçiminde aday göstermeyeceğini ancak "seçimin her aşamasında bulunacağını" belirterek “sokakta birlik” çağrısı yaptı.


YKP, 7 Ocak’ta yapılacak seçimler dolayısıyla emek, barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti militarist ilkeler temelinde yaşamı savunmak için diğer siyasi partilerin atacağı adımları destekleyeceğini kaydederek, alternatif arayanları bu anlayışta birleşmeye çağırdı.

Partiden yapılan açıklamada, “YKP olarak başka türlü bir dünya, başka türlü bir siyasi anlayışın mümkün olduğuna inananları sokakta olan biz ‘ötekilerin’ yanına çağırırız.” denildi.

Parti Genel Sekreteri Murat Kanatlı bu sabah YKP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında YKP’nin seçimlerde izleyeceği yolu kamuoyuyla paylaştı ve gündemdeki konulara değindi.

Kanatlı, YKP’nin her seçimi kendi koşullarında değerlendirerek kararlar ürettiğini belirterek, YKP’nin herhangi bir seçime aday göstererek katılmayı da, boykotu da rejimi deşifre etmek ve alternatifler üretmek için birer araç niteliğinde kullandığını belirtti.

“SİYASİ PARTİLERİN ÖNEMLİ BİR KISMI YAPISAL BİR FARK YARATAMAZ”

Kanatlı, siyasi partilerin önemli kısmının yapısal bir fark yaratmayacağını, gönüllü veya gönülsüz TC’nin yerel alt yönetiminin sözcüleri olacağını iddia etti.

Kanatlı konuşmasında, “Bize sıkça ‘seçimlerde aday göstererek katılmak için neden iş birliği yapmadınız?’ diye sorulmaktadır. Yukardan dayatmacı birlikteliklerin anlamsızlığı yüzümüze vurduğundan beri toplumun parçası olan bizler, sokak sokak, birey birey, tabandan, aşağıdan örgütlenmeye çalışmaktayız. Eylem ve söylem birlikteliği olmayan, tabandan destek bulmayan birliktelikler bizim anlayışımızın ifadesi değildir.” dedi.

YKP’nin 7 Ocak’taki erken seçime katılma sebebi bulamadığını ifade eden Kanatlı, taban inisiyatifleri yaratılarak, emek toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, anti-militarizm gibi alanlarda toplumsal muhalefet hareketleri güçlendirilerek alternatif üreten bir sürece dönüştürülmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu söyledi.

Kanatlı, şöyle devam etti:

“Kişisel hırsların ve sadece yandaşların çıkarlarını koruyacak anlayışın ön planda olduğu bu seçim döneminde, YKP, pratiğiyle emek, barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist ilkeleri temelinde yaşamı savunmak için diğer siyasi partiler tarafından atılacak adımları destekleyeceğinin garantisini verir ve tam da bu sebeple umudun adresinin bu anlayış olduğunun altını çizer. YKP, umudu kırılanları alternatif arayanları bu anlayışta birleşmeye çağırır.

YKP, başka türlü bir dünya, başka türlü bir siyasi anlayışın mümkün olduğuna inananları sokakta olan biz ‘ötekilerin’ yanına çağırırız.”

Kanatlı daha sonra gündemdeki konulara da değindi. Özellikle seçmen sayısına eleştirilerde bulunan Kanatlı, bunun seçime açık bir müdahale olarak niteledi.

“CİNSİYET KOTASININ ÇALIŞMADIĞI BELLİ OLDU”

Siyasi Partiler Yasası’ndaki eksikliklere de dikkat çeken Kanatlı, kadın kotasının da işlemediğinin belli olduğunu ifade etti.

YKP’nin aday göstermeden seçimlerin her aşamasında bulunacağını belirten Kanatlı, bir tepkiyi örgütlemek için sokakta olacaklarını ve kendileri gibi düşünen aktivistlerle iş birliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi. 
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