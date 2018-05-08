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YKP Sekretaryası Eleştirilerde Bulundu!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası, yazılı bir açıklama yaparak meclis ve hükümetle ilgili eleştirilerde bulundu. 

YKP Sekretaryası Eleştirilerde Bulundu!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası, yazılı bir açıklama yaparak meclis ve hükümetle ilgili eleştirilerde bulundu. 

08 Mayıs 2018 Salı 12:14
YKP Sekretaryası Eleştirilerde Bulundu!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası, yazılı bir açıklama yaparak meclis ve hükümetle ilgili eleştirilerde bulundu. 
KTHY, ETİ, Vakıf malları konularının Cumhuriyet Meclisi’nde konuşulduğunu ancak araştırmaların ileri götürülmediğinin, sonuç alınamadığının savunulduğu açıklamada, 2019-2020 yılları programının içeriği konusunda da yeterli bilgi olmadığı iddia edildi. 
Açıklamada, “Meclis giderek bozulan ve artık anayasaya da ters noktaları alışkanlık haline gelen bir aymazlık içindedir. Önüne konan raporların hiçbir şey ifade etmediğini, gidişatı izlemenin en önemli araçları olan kurumların bütçelerinin ne hedeflere uygunluğunu ne de geçmişte neler olduğunu irdelemediğini doğal olarak karşılamaktadır. Sayıştay da raporlarının baştan savma ele alınmasını sineye çekmeye alıştırılmıştır” iddialarında bulunuldu. 
Avrupa Birliği (AB) programlarından, İngiltere’den desteklenen uzmanların, kamu reformu için hazırladıkları rapor uyarınca adaya davet edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Yoksa bugün adı geçen reform tamamen palyatif müdahaleler olarak kalacaktır. İlk örneği müsteşar kavgasıdır. Liyakat saptaması ve ona göre terfi sistemi yoktur. Siciller boştur kimsenin ne yaptığının kaydı yapılmamakta ve liyakatin izi bile bırakılmamaktadır” görüşleri savunuldu. 
 


Son Güncelleme: 08.05.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
YKPSekretaryasıEleştiri
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