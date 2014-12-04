Ykp Seferberlikle İlgili Başbakanlık’tan Bilgi İstedi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Başbakanlığa yazı yazarak Askerlik ve Seferberlik Yasalarındaki ilgili maddeleri hatırlatıp, seferberlik eğitimi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini savundu ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde ilgili karar, öneri ve belgeleri Başbakanlık’tan talep etti.

YKP yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlığa verdiği dilekçede 59-2000 sayılı Askerlik Yasasının 52. maddesi ve 17-1980 sayılı Seferberlik Yasasının 9. Maddesine atıfta bulunarak 59-2000 ve 17-1980 sayılı yasalarda belirtilen bilgi edinme hakkı çerçevesinde belgelerin veya bilgilerin partiye sağlanmasını talep ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, YKP’nin istemleri şöyle:

“Bakanlar Kurulu'nun ihtiyatların, sefer hallerinde, celp edilerek askere çağrılması yönünde aldığı kararları gösteren bilgi ve/veya belge.

Böyle bir kararın verilebilmesi için Başbakanlık tarafından verilen “ihtiyatların, sefer hallerinde, celp edilerek askere çağrılması” yönündeki önerilerini gösteren bilgi ve/veya belge.

Böyle bir önerinin verilebilmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen “ihtiyatların, sefer hallerinde, celp edilerek askere çağrılması” yönündeki tekliflerini gösteren bilgi ve/veya belge.

Bakanlar Kurulu’nun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi veya görüşünü aldıktan seferberlik ilan edilmesi yönünde verdiği kararları gösteren bilgi ve/veya belge.

Böyle bir kararın verilmesinden önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen teklifleri ve/veya alınan görüşleri gösteren bilgi ve/veya belgeler.”