banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98270
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6119
STERLİN
6.1615
EURO
5.3823
En Çok Yağış nereye düştü ?
En çok yağmur nereye yağdı...?
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti
“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”
İlk tokat savcılıktan!
İLK TOKAT SAVCILIKTAN!
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
banner282

YKP Seçimler İçin Belediye Meclislerine TDP ve CTP’nin Listelerinde Adaylar Gösterdiğini Açıkladı

YKP YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ TAVIRLARINI; YKP ÜYESİ OLARAK SEÇİME DAHİL OLANLARIN BÖLGESİ, BULUNACAKLARI PARTİ VE SIRALARINI DA DUYURDU

YKP Seçimler İçin Belediye Meclislerine TDP ve CTP’nin Listelerinde Adaylar Gösterdiğini Açıkladı

YKP YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ TAVIRLARINI; YKP ÜYESİ OLARAK SEÇİME DAHİL OLANLARIN BÖLGESİ, BULUNACAKLARI PARTİ VE SIRALARINI DA DUYURDU

05 Haziran 2018 Salı 09:21
YKP Seçimler İçin Belediye Meclislerine TDP ve CTP’nin Listelerinde Adaylar Gösterdiğini Açıkladı

YKP YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ TAVIRLARINI; YKP ÜYESİ OLARAK SEÇİME DAHİL OLANLARIN BÖLGESİ, BULUNACAKLARI PARTİ VE SIRALARINI DA DUYURDU

 Yeni Kıbrıs Partisi  (YKP), 24 Haziran’daki seçimler için belediye meclislerine yönelik CTP VE TDP’nin listelerinde adaylar gösterdiğini açıkladı.

Buna göre, TDP’nin  belediye meclisi adayı listelerinde Lefkoşa’da 4, Gazimağusa 4, Beyarmudu’nda 1; CTP belediye meclisi adayı listelerinde Değirmenlik’te 1 ve Çatalköy’de 1 YKP’li aday  bulunuyor.

Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, basın toplantısı düzenleyerek yerel seçimlerle ilgili tavırlarını açıkladı ve YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları parti ve sıralarını duyurdu.

“KKTC YEREL YÖNETİMLERDE CİDDİ SİYASİ YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİN ARİFESİNDE”

YKP Genel Merkezi’nde yer alan basın toplantısında konuşan Kanatlı, KKTC’de yerel yönetimlerde ciddi siyasi yapısal dönüşümlerin arifesinde olunduğunu kaydetti ve belli konulardaki siyasi farklılıklar bir yanda durmaya devam ederken, anti-faşist, demokratik laiklik temelinde hareket edenlerle bir arada durma ihtiyacı olduğunu  ifade etti.

Kanatlı, YKP’nin bölge örgütlerinin, Afrika Gazetesi’ne yönelik saldırılarda imkanlarını seferber ettiğini savunduğu belediyelerin anlayışlarına benzeyen “faşist, Türk-İslam sentezi ile hareket eden, cemaatlerle içli dışlı olan siyasi yapıların” belediyelerde daha etkin olmak için örgütlendiklerinin, siyasi çalışma yaptıklarının, yerel yönetim organlarına aday olduklarının tespitini yaptığını savundu.

KİMİN BAŞKAN OLACAĞINDAN ÇOK BİR DÜŞÜNCE BİRLİKTELİĞİ İLE HAREKET ETME İHTİYACI”

Kanatlı, bu koşullarda kimin başkan olacağından çok bir düşünce birlikteliği ile hareket etme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bazı belediyeler için bir süredir battı dendiğini, ama nasıl battıklarının araştırılmadığını, batıranlardan hesap sorulmadığını kaydeden Kanatlı, yolsuzluğun, usulsüzlüğün hesabının sorulamadığı bu koşullarda yenilerinin yaşanma ihtimaline karşı, yerel yönetimlerde alternatif yaratmak gerektiğine işaret etti.

Kanatlı, “Önümüzde duran kamusal hizmetlerin ve suyun özelleştirilme süreçlerine karşı mücadelenin yükseleceği karşı süreçler de elbet olacaktır. Böylesi koşullarda daha geniş ve kapsayıcı gruplar olarak hep birlikte ve yan yana durmaya ihtiyacımız olacaktır... Bizler, elde kalan toplumsal varlıklarımızın, müştereklerimizin, kamusal hizmetlerimizin peşkeş çekilmesine karşı yürütülecek olan ortak mücadelenin bir ayağı olarak bu yerel seçimleri görmekteyiz… Dolasıyla aldığımız kararlarda bunları da göz önünde bulundurduk” dedi.

YERİNDEN YÖNETİM…

Belediyeler için  birer yerinden yönetime ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ifade eden Kanatlı, YKP’nin anlayışının, yaşam alanlarını, orda yaşayanlarla birlikte yönetmek olduğunu  vurguladı.

Belediye hizmetlerinden yararlanıp vergiler ödeyenlerin bütçe ve kesin hesap denetimine, yani ödedikleri vergilerin nasıl harcandığını öğrenecekleri sürece katılımı sağlanması gerektiğini kaydeden Murat Kanatlı, “Belediye Meclislerine mutlaka işlerlik kazandırılmalı, mahalle meclisleri ile de Belediye Meclisi üyeleri denetlenmeli, yerleşim yerinde yaşayanların talepleri bu şekilde aşağıdan yukarı çıkmalıdır. Her şeye karar verme gücünü tek başına elinde tutan ‘Belediye Başkanlığı diktatörlüğüne’ son verilmeli, katılımcı demokrasinin tüm kurumları çalıştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, yerleşim yerlerinin  tüm yaşayanların katılımı ile tabandan tavana doğru kararların alınacağı mekanizmalarla, ekoloji merkezli, anti-militarist, toplumsal cinsiyete duyarlı projelerle yeniden planlanması gerektiğine de işaret etti.

ADAYLAR VE LİSTELERDEKİ YERLERİ

banner277
YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları siyasi parti ve sıraları şöyle:

LEFKOŞA, TDP

2. Devran Öztunç

3. Gülay Kaşer

4. Mehmet Parlan

16. Murat Kanatlı

DEĞİRMENLİK, CTP

10. Mahfuz Bulğan

MAĞUSA, TDP

2. Ali Mertel

3. Mustafa Noyan

8. Tekcan Karagil

16. Ulus Irkad

BEYARMUDU, TDP

3. Kemal Güçveren

ÇATALKÖY, CTP

4. Osman Höyük

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 12:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktöeös: “hukuk Ve Adalet İçin Mücadele Edenler Baskı, Tehdit Ve Şantaj Altında”
Ktöeös: “hukuk Ve Adalet İçin Mücadele Edenler Baskı, Tehdit Ve Şantaj Altında”
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı Ziyaret Etti
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı Ziyaret Etti
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Hp Girne İlçe Yetkilileriyle Görüştü
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Hp Girne İlçe Yetkilileriyle Görüştü
Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Elektrik Kesintisi
Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Elektrik Kesintisi
Sayıştay Komitesi Toplandı
Sayıştay Komitesi Toplandı
Gazimağusa’da 115 Adet Uyuşturucu Hap…
Gazimağusa’da 115 Adet Uyuşturucu Hap…
Süt Bedelleri Ödendi
Süt Bedelleri Ödendi
Ktös: “yargıya Müdahale Sonucu Yargıcın İstifa Etmesi Kırılma Noktası”
Ktös: “yargıya Müdahale Sonucu Yargıcın İstifa Etmesi Kırılma Noktası”
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Yılsonu Sergisi Yapıldı
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Yılsonu Sergisi Yapıldı
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim