YKP Seçimler İçin Belediye Meclislerine TDP ve CTP’nin Listelerinde Adaylar Gösterdiğini Açıkladı

YKP YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ TAVIRLARINI; YKP ÜYESİ OLARAK SEÇİME DAHİL OLANLARIN BÖLGESİ, BULUNACAKLARI PARTİ VE SIRALARINI DA DUYURDU

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 24 Haziran’daki seçimler için belediye meclislerine yönelik CTP VE TDP’nin listelerinde adaylar gösterdiğini açıkladı.

Buna göre, TDP’nin belediye meclisi adayı listelerinde Lefkoşa’da 4, Gazimağusa 4, Beyarmudu’nda 1; CTP belediye meclisi adayı listelerinde Değirmenlik’te 1 ve Çatalköy’de 1 YKP’li aday bulunuyor.

Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, basın toplantısı düzenleyerek yerel seçimlerle ilgili tavırlarını açıkladı ve YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları parti ve sıralarını duyurdu.

“KKTC YEREL YÖNETİMLERDE CİDDİ SİYASİ YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİN ARİFESİNDE”

YKP Genel Merkezi’nde yer alan basın toplantısında konuşan Kanatlı, KKTC’de yerel yönetimlerde ciddi siyasi yapısal dönüşümlerin arifesinde olunduğunu kaydetti ve belli konulardaki siyasi farklılıklar bir yanda durmaya devam ederken, anti-faşist, demokratik laiklik temelinde hareket edenlerle bir arada durma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kanatlı, YKP’nin bölge örgütlerinin, Afrika Gazetesi’ne yönelik saldırılarda imkanlarını seferber ettiğini savunduğu belediyelerin anlayışlarına benzeyen “faşist, Türk-İslam sentezi ile hareket eden, cemaatlerle içli dışlı olan siyasi yapıların” belediyelerde daha etkin olmak için örgütlendiklerinin, siyasi çalışma yaptıklarının, yerel yönetim organlarına aday olduklarının tespitini yaptığını savundu.

“KİMİN BAŞKAN OLACAĞINDAN ÇOK BİR DÜŞÜNCE BİRLİKTELİĞİ İLE HAREKET ETME İHTİYACI”

Kanatlı, bu koşullarda kimin başkan olacağından çok bir düşünce birlikteliği ile hareket etme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bazı belediyeler için bir süredir battı dendiğini, ama nasıl battıklarının araştırılmadığını, batıranlardan hesap sorulmadığını kaydeden Kanatlı, yolsuzluğun, usulsüzlüğün hesabının sorulamadığı bu koşullarda yenilerinin yaşanma ihtimaline karşı, yerel yönetimlerde alternatif yaratmak gerektiğine işaret etti.

Kanatlı, “Önümüzde duran kamusal hizmetlerin ve suyun özelleştirilme süreçlerine karşı mücadelenin yükseleceği karşı süreçler de elbet olacaktır. Böylesi koşullarda daha geniş ve kapsayıcı gruplar olarak hep birlikte ve yan yana durmaya ihtiyacımız olacaktır... Bizler, elde kalan toplumsal varlıklarımızın, müştereklerimizin, kamusal hizmetlerimizin peşkeş çekilmesine karşı yürütülecek olan ortak mücadelenin bir ayağı olarak bu yerel seçimleri görmekteyiz… Dolasıyla aldığımız kararlarda bunları da göz önünde bulundurduk” dedi.

YERİNDEN YÖNETİM…

Belediyeler için birer yerinden yönetime ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ifade eden Kanatlı, YKP’nin anlayışının, yaşam alanlarını, orda yaşayanlarla birlikte yönetmek olduğunu vurguladı.

Belediye hizmetlerinden yararlanıp vergiler ödeyenlerin bütçe ve kesin hesap denetimine, yani ödedikleri vergilerin nasıl harcandığını öğrenecekleri sürece katılımı sağlanması gerektiğini kaydeden Murat Kanatlı, “Belediye Meclislerine mutlaka işlerlik kazandırılmalı, mahalle meclisleri ile de Belediye Meclisi üyeleri denetlenmeli, yerleşim yerinde yaşayanların talepleri bu şekilde aşağıdan yukarı çıkmalıdır. Her şeye karar verme gücünü tek başına elinde tutan ‘Belediye Başkanlığı diktatörlüğüne’ son verilmeli, katılımcı demokrasinin tüm kurumları çalıştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, yerleşim yerlerinin tüm yaşayanların katılımı ile tabandan tavana doğru kararların alınacağı mekanizmalarla, ekoloji merkezli, anti-militarist, toplumsal cinsiyete duyarlı projelerle yeniden planlanması gerektiğine de işaret etti.

ADAYLAR VE LİSTELERDEKİ YERLERİ

YKP üyesi olarak seçime dahil olanların bölgesi, bulunacakları siyasi parti ve sıraları şöyle:

LEFKOŞA, TDP

2. Devran Öztunç

3. Gülay Kaşer

4. Mehmet Parlan

16. Murat Kanatlı

DEĞİRMENLİK, CTP

10. Mahfuz Bulğan

MAĞUSA, TDP

2. Ali Mertel

3. Mustafa Noyan

8. Tekcan Karagil

16. Ulus Irkad

BEYARMUDU, TDP

3. Kemal Güçveren

ÇATALKÖY, CTP

4. Osman Höyük