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YKP, Mağusa’da Ulaş Gökçe’yi Destekleyecek...

YKP MAĞUSA İLÇE ÖRGÜTÜ: “CÜMBEZİN ALTINDA BULUŞUYORUZ”

YKP, Mağusa’da Ulaş Gökçe’yi Destekleyecek...

YKP MAĞUSA İLÇE ÖRGÜTÜ: “CÜMBEZİN ALTINDA BULUŞUYORUZ”

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:14
YKP, Mağusa’da Ulaş Gökçe’yi Destekleyecek...

YKP MAĞUSA İLÇE ÖRGÜTÜ: “CÜMBEZİN ALTINDA BULUŞUYORUZ”
 

YKP, yerel seçimlerde Gazimağusa’da bağımsız aday Ulaş Gökçe’yi destekleyecek. YKP Mağusa İlçe Örgütü’nden yapılan açıklamada, Gökçe’nin sembol olarak kullandığı cümbez ağacına atıfta bulunarak, “Cümbezin altında buluşuyoruz” denildi.
YKP Mağusa İlçe Örgütü yazılı açıklamasında, “Parti Meclisinin değerlendirmesine katıldıklarını, Kıbrıs sorununun federal çerçevede çözümünü talep edenlerin, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü destekleyenlerin, anti-militaristlerlerin ve emekten yana olanların, toplumsal muhalefeti etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelmesine ihtiyaç olduğuna” vurgu yaparak, “diğer toplumsal muhalefet bileşenleri ile Mağusa’da cümbezin altında buluşmaya karar verdiklerini” açıkladı.

TAK muhabirine açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da, Mağusa’da Ulaş Gökçe’yi destekleyeceklerini kaydetti.


 
Son Güncelleme: 05.05.2018 20:26
Anahtar Kelimeler:
DestekleyecekGökçeMagusaYKP
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