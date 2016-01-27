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YKP Harçlara Yapılan Artışları Eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), harç ve bazı ücretlere yapılan artışları eleştirdi.

YKP Harçlara Yapılan Artışları Eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), harç ve bazı ücretlere yapılan artışları eleştirdi.

27 Ocak 2016 Çarşamba 10:06
YKP Harçlara Yapılan Artışları Eleştirdi
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YKP Harçlara Yapılan Artışları Eleştirdi


Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), harç ve bazı ücretlere yapılan artışları eleştirdi.

YKP, vatandaşlara; ülkedeki yolsuzluk, yasa dışılık ve usulsüzlüklere karşı yürüteceği mücadelede destek ve işbirliği çağrısı da yaptı.

YKP Yürütme Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yapılan harç ve ücret artışları eleştirildi, ülkede Ombudsman’ın gündeme taşıdığı “usulsüzlüklere” dikkat çekildi.

YKP, harçlara ve ücretlere yapılan artışları “halka saldırı” olarak niteleyerek, ülke kaynaklarının diğer yandan “usulsüzlüklerle çar çur edildiğini” savundu.

Usulsüz ve yasalara aykırı hareketlerin yolsuzluğa kapı açtığını ifade eden YKP, o yüzden usulsüzlüğe izin verenin yolsuzluğun sorumlusu olacağını kaydetti.

“Ombudsman’ın bazı usulsüzlükleri açıkladığını ve bir bakanın yalanlar söylediğini gösterdiğini” iddia eden YKP, bu konuda sorumlulara gerekli karşılığın verilmesini istedi.

YKP, “bu konuda sadece bakanın değil, müsteşardan şube amirine kadar usulen danışılmış olması gereken hukuk işleri amiri gibi görevlilerin de sorumlu olabileceğini” savundu.

Yolsuzlukların ceremesini sürekli harç, ücret ve vergi artışlarıyla halkın ödediğini ifade eden YKP, “Siyaset yolsuzluk ve usulsüzlüklerin hesabını sormaktan uzaktır. Ombudsmanın açıkladığı ve değindiği Ercan’daki yolsuzluk haberlerinin peşine düşülmemesi bunu anlatmaktadır” görüşünü savundu.

Ombudsman’a destek yerine “saldırı” yapılmasının Meclisin de yapacak bir şeyinin olmadığını anlattığını savunan YKP, herkesi yolsuzlukla mücadelede YKP’yi desteklemeye ve işbirliği yapmaya çağırdı.

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YKP Harçlara Yapılan Artışları Eleştirdi
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