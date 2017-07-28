YKP, Gazimağusa Limanı’na Gelen Gemi Hakkında Soruşturma Açılmasını Talep Etti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), mürettebat listesi nedeniyle Süveyş Kanalı’nda durdurulduğunu ve sorunlu ilan edildiğini iddia ettiği geminin Gazimağusa Limanı’nda “ sorunsuz gemi” kategorisine alındığını belirterek eleştirdi.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), mürettebat listesi nedeniyle Süveyş Kanalı’nda durdurulduğunu ve sorunlu ilan edildiğini iddia ettiği geminin Gazimağusa Limanı’nda “ sorunsuz gemi” kategorisine alındığını belirterek eleştirdi.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, ırkçı bir yapılanma tarafından kiralandığını ileri sürdüğü gemi hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

“Mağusa Liman Başkanlığı, içinde kaçak yolcu olma şüphesi olan bu gemiye nasıl her şeyi yasal diyebilmiştir? “diye soran Kanatlı, ilgili ve yetkilileri şüphe uyandıran konuyu araştırmaya çağırdı.