YKP: “Enerji Antlaşması Konusunda Doğrular Söylenmiyor”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan enerji çerçeve antlaşması konusunda topluma doğruların söylenmediğini, antlaşmanın ciddi tehditler içerdiğini savundu.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs sorununda önemli gelişmeler yaşandığı iddia edilen dönemde, yeni doğal gaz arama sürecinin ilkbaharda yaşanacağı belirtildiği bir zamanda, petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfedilmesini içeren antlaşmanın meclisten CTP-UBP-DP oyları ile geçmesinden kaygı duyulması gerektiğini” iddia etti.

“Kıbrıs sorununda yeni gerginliklere ihtiyacımız yoktur, bu nedenle petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfedilmesi gibi konuyu hafife almıyoruz ve yakın zamanda bu antlaşma gerekçe gösterilerek çıkacak gerginliklerden CTP-UBP-DP liderliklerinin sorumlu olacağının altını çiziyoruz” diyen Kanatlı, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi sonucunda ülkedeki elektrik santrallerinin kapatılacağını, ayrıca antlaşmanın bölgede gerginliğe yol açacağını öne sürdü.