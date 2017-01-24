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24 Ocak 2017 Salı 10:11

YKP: “Enerji Antlaşması Konusunda Doğrular Söylenmiyor”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, Türkiye ile KKTC arasında&nbsp; imzalanan&nbsp; enerji çerçeve antlaşması konusunda topluma doğruların söylenmediğini, antlaşmanın&nbsp; ciddi tehditler içerdiğini savundu.

YKP: 'Enerji Antlaşması Konusunda Doğrular Söylenmiyor”
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 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, Türkiye ile KKTC arasında  imzalanan  enerji çerçeve antlaşması konusunda topluma doğruların söylenmediğini, antlaşmanın  ciddi tehditler içerdiğini savundu.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs sorununda önemli gelişmeler yaşandığı iddia edilen dönemde, yeni doğal gaz arama sürecinin ilkbaharda yaşanacağı belirtildiği bir zamanda, petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfedilmesini içeren  antlaşmanın meclisten CTP-UBP-DP oyları ile geçmesinden kaygı duyulması gerektiğini” iddia etti.

“Kıbrıs sorununda yeni gerginliklere ihtiyacımız yoktur, bu nedenle petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfedilmesi gibi konuyu hafife almıyoruz ve yakın zamanda bu antlaşma gerekçe gösterilerek çıkacak gerginliklerden CTP-UBP-DP liderliklerinin sorumlu olacağının altını çiziyoruz” diyen Kanatlı, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi sonucunda ülkedeki  elektrik santrallerinin kapatılacağını, ayrıca antlaşmanın bölgede gerginliğe yol açacağını  öne sürdü.

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