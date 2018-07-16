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YKP, Elektrik Tarifelerini Değerlendirdi!

KANATLI, TİCARİ TARİFEYİ ELEŞTİRDİ

YKP, Elektrik Tarifelerini Değerlendirdi!

KANATLI, TİCARİ TARİFEYİ ELEŞTİRDİ

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:13
YKP, Elektrik Tarifelerini Değerlendirdi!

KANATLI, TİCARİ TARİFEYİ ELEŞTİRDİ
 

 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), ticari tarifenin indirimli olduğunu, bu indirimin konut tüketicilerinin pahalı elektrik ücretleri ile dengelendiğini savundu.


YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, elektrik tarifelerine yapılan artışla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “turizm, endüstri, tarım ve hayvancılık” alanında indirimli tarifenin üretimin desteklenmesi açısından mantıklı sayılabileceğini, ancak bunun da “yerli istihdama katkısı, genel toplamda ekonomiye yansıması, böylesi bir sübvansenin vatandaşların yaşamında getirisinin” tartışılması gerektiğini kaydetti.

Ticari tarifeyi eleştiren Kanatlı, “Ticarete uygulanan indirimli tarifenin mantığı yoktur. Bunun indirimli meta satışını öngördüğü iddia edilse bile, raftaki indirimli fiyatın farkını yurttaşlar ya konut tarifesi ile ya da vergi olarak geri ödemektedir. Bu durumda toplam maliyetler hesaplandığında indirim konusunun yanıltıcı bir hal aldığı anlaşılır” dedi.

Konutların yıllık üretilen elektriğin üçte bir kısmını tükettiğini, üretim sektöründe olmayan ticaretin ikinci en fazla tüketici olduğunu kaydeden Kanatlı, ucuz tarifelerin konut tüketicisinden alınan ekstra ücretlerle dengelendiğini savundu. Kanatlı; “Halka değil, ticaret ile uğraşan iş insanlarına elektrik yardımı yapıldığı rahatlıkla anlaşılmaktadır” dedi.
Kanatlı, bakmakla yükümlü olan kişi sayısı yüksek, gelirin ise düşük olduğu ailelerin hiçbir düzenlemeye tabi olmadığını da savundu.

ÖZERKLEŞTİRME ÇAĞRISI

Elektrik Kurumu’nun bir önce özerkleştirilerek kendi politikalarını hayata geçirmesi gerektiğini belirten Kanatlı, “Defalarca söz verilmesine rağmen Elektrik Kurumu’nun özerkleştirilmediğini, hâlâ popülist kararlarla kurumun zora sokulduğunu” öne sürdü.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 12:31
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