Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Şubat 2017 Salı 10:13

YKP Dağyolu’nda Yolun Çökmesiyle İlgili Eleştirilerde Bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Dağyolu’nda (Fota) yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

YKP Dağyolu'nda Yolun Çökmesiyle İlgili Eleştirilerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Dağyolu’nda (Fota) yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dağyolu köyünün yolunun birkaç yerden çökmesi üzerine konuşmalar yapıldığını; yolları denetleyip kazalara ve kayıplara karşı kollayıcı olacak ilgili dairenin daha yol yapılmadan görevinin bilincinde olmadığı savunuldu.

Açıklamada “Bir devlet dairesi kendi bünyesinde yapılan bir yolu da işin başından denetlemeli ve her yere aynı standartta yol yapılamayacağını en iyi bilen özele de önerecek yer olarak bilgiyle denetlemelidir. Onlara uygun inşaat yapıldığını da yapanların amirleri proje bazında da sahada da izlemeli ve özele istihkaklar ona göre ödenmeli, daire bünyesinde de iş işten geçmeden yani devletin/halkı parası çarçur edilmeden müdahale etmelidir” denildi.

Bu kadar ağır bir iş yükünün yerine getirilmemesi ve meclisin hemen bu konuyu araştırmak için harekete geçmemesinin kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, “Yani devlet dairesi işini kötü yaparsa eyvallah mı?” ifadelerine yer verildi.

“MUHALEFET YOK, MUHALİF GÖRÜNENLER VAR”

YKP açıklamasında, “Muhalefet varmış derler, inanmayın muhalif görünenler vardır o kadar” denilerek, halkın aymazlığın boyutunu görüp partileri denetlemesi gerektiği kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp’den Hükümete Eleştiri Ctp’den Hükümete Eleştiri
Beyarmudu Geçiş Kapısında Bakım Çalışmaları Yapılacak Beyarmudu Geçiş Kapısında Bakım Çalışmaları...
Siber , “dr. Küçük Vakfı” Yöneticilerini Kabul Etti Siber , “dr. Küçük Vakfı” Yöneticilerini...
Tel-sen Tdp’yi Ziyaret Etti Tel-sen Tdp’yi Ziyaret Etti
Tkp Yeni Güçler Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi Örgütü Kuruldu Tkp Yeni Güçler Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi...
Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Sanat Festivali Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Sanat Festivali
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp’den Hükümete Eleştiri
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) iktidarın, Meclis çalışmaları konusunda ciddiyetsizlik gösterdiğini,...

Haberi Oku