Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114155
ALTIN
160.983
DOLAR
3.7903
STERLİN
5.1273
EURO
4.5623
Acil Kan Aranıyor!
Acil Kan Aranıyor!
Dikkat.. Yarın 4 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın 4 Saat Elektrik Kesintisi...
Mahkeme Mülahim Davrandı
Mahkeme Mülahim Davrandı
"ÖLECEKSEM TÜRK TARAFINDA ÖLEYİM!"
"Öleceksem Türk Tarafında Öleyim!"
banner256
Flaş Haber
Acil Kan Aranıyor!
Kapat

YKP Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

YKP Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

11 Ocak 2018 Perşembe 14:24
YKP Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi
banner238

YKP Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

Erken seçim öncesi sandığa gitmeme çağrısı yapan Yeni kıbrıs Partisi (YKP), Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyon kurulması” ve “Kuzey Kıbrıs’ta başkanlık sistemine geçilmesi” konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

YKP Basın Bürosu’na göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyona girmeyiz açıklamalarının bir kenara bırakılmasını talep eden” söylemlerde bulunduğunu, bunun “açıktan kamuoyu önünde talimat ve mesaj vermek” olduğunu ve “acente yönetim hemen görev başı yapsın’ anlamı taşıdığını savundu.

Çavuşoğlu’nun KKTC’de başkanlık rejimine geçilmesi konusunda söyledikleriyle ilgili olarak da Kanatlı, Türkiye’deki başkanlık rejiminin “diktatörlük” olduğunu ileri sürerek, YKP’nin “her koşulda ve tüm alanlarda buna karşı mücadele” vereceğini söyledi.
Kanatlı, gelişmelerin YKP’nin halka yaptığı ‘sandığa gitmeyin tepkinizi ortaya koyun’ çağrısının ne kadar haklı bir zeminde olduğunun ispatı olduğunu da savundu.

Havadis

Son Güncelleme: 11.01.2018 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da Gerçekleştirilecek
Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da Gerçekleştirilecek
Acil Kan Aranıyor!
Acil Kan Aranıyor!
Dikkat.. Yarın 4 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
Dikkat.. Yarın 4 Saat Elektrik Kesintisi Olacak

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim