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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33

YKP: “bu Asgari Ücret De Açlık Sınırının Altında”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)&nbsp; Genel Sekreteri Murat Kanatlı, net&nbsp; 1892 TL 25 Kuruş olarak belirlenen yeni asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu ileri sürdü.

YKP: 'bu Asgari Ücret De Açlık Sınırının Altında”
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)  Genel Sekreteri Murat Kanatlı, net  1892 TL 25 Kuruş olarak belirlenen yeni asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu ileri sürdü.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin temel gereksinmeleri, geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücreti anlattığını kaydederek, belirlenen rakam 30 güne bölündüğünde, asgari ücret ile çalışanların günlük 63 TL ile 4 kişilik ailenin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılayabileceğinin  iddia edildiğini kaydetti.

Kanatlı, asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün  1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtti.

Kanatlı,  en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun  yeniden toplantıya çağrılarak sendikaların itirazları göz önüne alınarak asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kanatlı,  çalışma saatleri artırılarak asgari ücret altında çalışmanın yaygınlaştığı göz önüne alınarak, acilen yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Kanatlı, Asgari Ücret Komisyonunda yetkili işçi sendikası olarak yer alan  Hür-İş’in 2017 için belirlenen rakamlara tekrar tekrar olumlu oy vermesini de şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

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