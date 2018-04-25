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YKP, Belediye Meclisleri için adaylık başvurusu kabul ediyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) imkan olan belediyelerde, her yerel yönetimin kendi koşullarını göz önünde bulundurarak belediye meclisi üyelikleri için, siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütleri ve bireylerle birlikte ortak listeler oluşturma çalışması yapması için Parti Meclisi, İlçe Yönetim Kurulları ve Parti Sekretaryasını görevlendirmeye karar verdi.

YKP, Belediye Meclisleri için adaylık başvurusu kabul ediyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) imkan olan belediyelerde, her yerel yönetimin kendi koşullarını göz önünde bulundurarak belediye meclisi üyelikleri için, siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütleri ve bireylerle birlikte ortak listeler oluşturma çalışması yapması için Parti Meclisi, İlçe Yönetim Kurulları ve Parti Sekretaryasını görevlendirmeye karar verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 06:52
YKP, Belediye Meclisleri için adaylık başvurusu kabul ediyor

YKP PARTİ MECLİSİ, YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİ 

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) imkan olan belediyelerde, her yerel yönetimin kendi koşullarını göz önünde bulundurarak belediye meclisi üyelikleri için, siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütleri ve bireylerle birlikte ortak listeler oluşturma çalışması yapması için Parti Meclisi, İlçe Yönetim Kurulları ve Parti Sekretaryasını görevlendirmeye karar verdi.

YKP, belediye meclisleri için aday adaylık başvurusu kabul etmeye başladığını da kamuoyuna açıklayarak, aday adaylığı için başvurmak isteyenlerin taleplerini 7 Mayıs mesai bitimine kadar yazılı olarak YKP Genel Merkezi’ne ve İlçe Sekreterliği’ne iletilebileceğini duyurdu.  

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YKP Parti Meclisi önceki gün toplanarak, yerel yönetimlerle ilgili yol haritasını belirledi.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, YKP Parti Meclisi yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs sorununun federal çerçevede çözümü talep edenlerin, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü destekleyenlerin, anti-militaristlerlerin ve emekten yana olanların, toplumsal muhalefeti etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelmesine ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

Belediye başkanlıklarında ise son kararı İlçe Yönetim Kurulları verecek.

Son Güncelleme: 25.04.2018 09:55
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