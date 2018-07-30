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YKP, Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı Eleştirdi!

YKP SEKRETARYA ÜYESİ DURDURAN: “BİZİM TARAFIN MACERA ARADIĞI BELLİ… UMARIZ BU HATADAN GERİ DÖNÜLÜR”

YKP, Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı Eleştirdi!

YKP SEKRETARYA ÜYESİ DURDURAN: “BİZİM TARAFIN MACERA ARADIĞI BELLİ… UMARIZ BU HATADAN GERİ DÖNÜLÜR”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:10
YKP, Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı Eleştirdi!

YKP SEKRETARYA ÜYESİ DURDURAN: “BİZİM TARAFIN MACERA ARADIĞI BELLİ… UMARIZ BU HATADAN GERİ DÖNÜLÜR”
 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle ilgili açıklaması nedeniyle eleştirdi.
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran yaptığı açıklamada, ufukta kara bulutlar varken BM Barış Gücü’nü karşıya almanın, ABD Başkanı Trump’ın “sorunu olan maliyeti karşılaması gerekir” açıklamasına destek anlamına geleceğini belirtti. Durduan, “ABD’nin görüşüne rağmen Güvenlik Konseyi yani önemli devletler barışı koruma için gerek var deyip uzatma kararı vermesi düşünüldüğünde bizim tarafın macera aradığı bellidir. Umarız bu hatadan geri dönülür” ifadelerini kullandı.
Durduran, BMGK’nin bu kararla Genel Sekreter’in önüne geçtiğini bile iddia edebilen Dışişleri Bakanlığı’nın, barışın ve güvenliğin tehlikesinden çıkarı olacağını düşünebileceğini ama büyük risk aldığını kaydederek BM’nin sürekli ikili sorunları ve kişisel hakları koruduğunun unutulmamasını istedi.
Alpay Durduran, halkı rahatsız edecek adımlar atılmaması gerektiğini belirterek “Tek çare görüşmelerle çözüm bulmaktır” dedi.
Durduran açıklamasında Özersay’ın “Mevcut şartlar değişmeden Rum tarafı çözüme hazır noktaya gelmez. Çözüm olmadan yasal hükümet olacaksınız, AB üyesi yapılacaksınız, doğal gazı paylaşmayacaksınız. Siz olsanız siz de yapmazsınız” dediğini ileri sürerek, aynı zihniyetteki insanların birbirlerini anlamalarının en güzel örneğini vermeye devam ettiklerini savundu.
Kıbrıs’ın uluslararası bir sorun olduğunu belirten Durduran, onun için çözümü konusunda binlerce sayfalık anlaşma ve diğer biçimlerde kararlar açıklandığını ve durumun daha vahim hale gelmemesi için büyük masrafların göze alındığını, ancak tarafların becerebilirlerse durumu kendi çıkarlarına ve diğerinin zararına değiştirmek için direndiğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 13:43
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