YKP Avrupa Sol Parti Toplantılarına Katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL’in) yürütme ve genel kurul toplantılarına katılacak.
YKP’den verilen bilgiye göre, 29-30 Eylül’de Brüksel’de yer alacak toplantılarda YKP’yi Genel Sekreter Murat Kanatlı temsil edecek.
Genel Kurulun temel gündeminin 23-26 Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olacağı, toplantıda ortak manifestoya son şeklinin verilmesinin beklendiği kaydedildi.
Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL’in) yürütme ve genel kurul toplantılarına katılacak.