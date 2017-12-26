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YKP, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

KANATLI: “AÇLIK SINIRININ ZATEN ALTINDA OLAN ASGARİ ÜCRET, SON DÖNEMDEKİ EKONOMİK GÖSTERGELERLE OKUNDUĞUNDA İNSANİ BÜTÜN DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALAN SEVİYE GELMİŞTİR”

YKP, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

KANATLI: “AÇLIK SINIRININ ZATEN ALTINDA OLAN ASGARİ ÜCRET, SON DÖNEMDEKİ EKONOMİK GÖSTERGELERLE OKUNDUĞUNDA İNSANİ BÜTÜN DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALAN SEVİYE GELMİŞTİR”

26 Aralık 2017 Salı 16:34
YKP, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU
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 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada, dövizin yükselmesi ve temel gıda maddelerine zam yapılmasına rağmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmamasından dolayı Hükümeti eleştirdi. 

Kanatlı, “Yapılan onca zamdan sonra ve eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanlar günlük 63 TL ile 4 kişilik ailesinin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılayabileceği iddia edilmektedir” dedi.

Devlet Planlama Örgütü’nün kriterlerine göre gıda için asgari ücretin yüzde 40’ının harcanması gerektiğini belirten Kanatlı, buna göre bir ailenin günlük 25 TL’ye yeterli beslenebileceğinin öngörüldüğünü savundu.

Kanatlı, “Açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviye gelmiştir” dedi.

Asgari ücretin belirleme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Kanatlı, “Asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen hemen toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları göz önüne alınarak 2018 ilk asgari ücret hemen belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Kanatlı ayrıca, asgari ücretlilerin ek ücret almadan haftada 40 saatin üzerinde çalıştırılmasını engellemek için de denetleme yapılması çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 26.12.2017 17:37
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretKktcYKP
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