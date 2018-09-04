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YKP, 6 Eylül’deki eylem için katılım çağrısı yaptı

YKP, 6 Eylül’deki eylem için katılım çağrısı yaptı

04 Eylül 2018 Salı 11:53
YKP, 6 Eylül’deki eylem için katılım çağrısı yaptı

“KRİZE KARŞI VERİLEN MÜCADELEDE KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TALEP DE OLMASI ÖNEMLİ”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), yaşanan ekonomik krizin statükonun sürdürülemez olduğunu hatırlattığını kaydetti ve krize karşı verilen mücadelede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik talebin de yer almasının önemli olduğunu vurguladı.
YKP, 6 Eylül, Perşembe günü saat 18.00’de federal Kıbrıs talebine sahip çıkan herkesi , “sosyo-ekonomik yıkım paketlerine” karşı “talimatla yönetilmeyi” reddettiğini vurgulayan herkesi Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında buluşarak düzenlenecek eyleme katılma çağrısı yaptı.
YKP’den yapılan yazılı açıklamada, “Son masaya konan Guterres belgesi/çerçevesi bizlere yol alınabilmesi için güvenlik ve garantiler konusunda ciddi adım atılması gerektiğini hatırlattı” ifadeleri yer aldı.
Yaşanan son krizdeki ekonomik yıkım için, ses vermek, mücadele etmek için sokakta olmanın önemli olduğu belirtilen açıklamada, “Krizin merkezi Ankara olduğu için, mücadele de yüzünü, sesini buradaki temsilciliğine, TC elçiliğine dönmesi gerekir” denildi.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 15:41
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