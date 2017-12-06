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Yine Trafik Kazası

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06 Aralık 2017 Çarşamba 19:40

Yine Trafik Kazası

Yine Trafik Kazası
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Yine Trafik Kazası

Lefkoşa-Girne anayolunda saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada Saime Ağra ve Duriye Cömertoğlu yaralandı.



Ciklos bölgesinde meydana gelen kazada yol kenarında duran Ağra ve Cömertoğlu’nun bulunduğu arabaya, aynı istikamette seyreden bir kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil, savruldu.

Yaşanan kazada yaralanan Saime Ağra ve Duriye Cömertoğlu olay yerine çaprılan ambulan ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazada, yaralanan Ağra ve Cömertoğlu’nun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis soruşturması sürüyor.



 
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