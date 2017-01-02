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02 Ocak 2017 Pazartesi 19:14

Yine Trafik Kazası

Yine Trafik Kazası
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Haspolat Lefkoşa Yolu'nda Korkutan Kaza!

Haspolat Lefkoşa anayolunda Lefkoşa mevkine doğru hareket eden büyük Fortlift tipi iş aracanı arkadan gelen iş aracı çarparak kazaya sebep oldu.



Bu akşam 18.50 suların Haspolat'tan Lefkoşa mevkine doğru seyir halinde olan Fortlift tipi iş aracına, arkadan gelen van araç çarparak kazaya sebep oldu.

Kazada Van araç sürücüsünün yaralandığı öğrenilirken, seyir halinde olan diğer iş aracının sürücüsünün hafif sıyrıklarla şans eseri kazayı atlattığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle Haspolat-Lefkoşa yolunda trafikte aksamalar olurken, olay yerine ulaşan polisler trafiği kontrollü geçişini sağlıyor.

Kazada yaralanan van şöförü, 112 Acil Servis Ambulansı'yla Lefkoşa DR Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Günlük Kıbrıs



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