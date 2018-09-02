Yine trafik kazası

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 11:40 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, İlyas Avşar (E-72) kullanımındaki bisikleti ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrederken, sağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada bulvar üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Oğuz Padak (E-36) yönetimindeki FF 898 plakalı salon aracın kendisine çapması sonucu ağır şekilde yaralandı.

İlyas Avşar kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

