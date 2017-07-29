Yine Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki yaya ağır yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, dün gece saat 23:55 sıralarında gerçekleşen kaza, Sarp Boztürk (E-23) 41 GM 830 plakalı salon araçla Girne'de Naci Talat Caddesi’nde seyir halindeyken yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Naciye Kula’ya (K-53) çarpması sonucunda meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan Kula, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Araç sürücüsü Boztürk hakkında bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi’nde üç gün tutukluluk emri verildi. Soruşturma devam ediyor.