Yine Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Araç sürücüsü Boztürk hakkında bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi’nde üç gün tutukluluk emri verildi. Soruşturma devam ediyor.

Polisin açıklamasına göre, dün gece saat 23:55 sıralarında gerçekleşen kaza, Sarp Boztürk (E-23) 41 GM 830 plakalı salon araçla Girne'de Naci Talat Caddesi’nde seyir halindeyken yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Naciye Kula ’ya (K-53) çarpması sonucunda meydana geldi.