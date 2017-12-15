YİNE ÖĞRENCİ YURDU YİNE UYUŞTURUCU!

Mağusa'da bir öğrenci yurdundaki iki farklı odada yapılan aramada Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili El Abbas Chrabi ile Timothy Maranmanyika isimli öğrenciler tutuklandı

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa'da bir öğrenci yurdundaki iki farklı odada yapılan aramada toplam 1 gram 200 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tasarruflarında bulunduran El Abbas Chrabi ile Timothy Maranmanyika isimli öğrenciler ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma" suçlarından dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Chrabi ile Maranmanyika aleyhine 1'er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Toplam 1 gram 200 miligram uyuşturucu...

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy13 Aralık tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun 512 numaralı odasında kalan zanlı El Abbas Chrabi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu yurt odasına gidilerek arama yapıldığını belirten Özdesoy, yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Özdesoy, zanlı Chrabi’den yapılan soruşturmada ise konu maddeyi aynı yurtta arkadaşı zanlı Timothy Maranmanyika’dan aldığının öğrenildiğini açıkladı. Zanlı Maranmanyika’nın424 numaralı odada tespit edildiğini söyleyen Özdesoy, odada yapılan aramada 700 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy her 2 zanlının da 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı El Abbas Chrabi ile Timothy Maranmanyika’nın tahkikat maksatları bakımından 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Halkın Sesi - Gamze PİR BAYKUR