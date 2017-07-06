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06 Temmuz 2017 Perşembe 23:05

YİNE KAZA YİNE ÖLÜM!

YİNE KAZA YİNE ÖLÜM!
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Çatalköy'de meydana gelen trafik kazasında Yakup Taragano yaşamını yitirdi.

Çatalköy'de meydana gelen trafik kazasında Yakup Taragano yaşamını yitirdi. Kaza saat 23:40 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu 6-7 km'leri arasındaki Cornaro Beach kavşağı yakınlarında meydana geldi. 30 yaşındaki Yakup Taragano, yönetimindeki KM 266 plakalı motosikletle doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Cornaro Beach kavşağı yakınlarında, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelen 50 yaşındaki Ahmet Bardak yönetimindeki TLP 548 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Yakup Taragano olay yerinde yaşamını yitirdi. TLP 548 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak ise tutuklandı.





 
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