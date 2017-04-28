YİNE KAZA, 4 YARALI

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Zet Karting yakınlarında az önce trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden KP926Z plakalı kiralık aracın sürücüsü yoldan çıkarak kaza yaptı.Kazada hafif yaralanan 4 kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Zet Karting yakınlarında az önce trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden KP926Z plakalı kiralık aracın sürücüsü yoldan çıkarak kaza yaptı.Kazada hafif yaralanan 4 kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.