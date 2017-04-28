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28 Nisan 2017 Cuma 11:24

YİNE KAZA, 4 YARALI

YİNE KAZA, 4 YARALI
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Kazada 4 kişi hafif yaralandı

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Zet Karting yakınlarında az önce trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden KP926Z plakalı kiralık aracın sürücüsü yoldan çıkarak kaza yaptı.Kazada hafif yaralanan 4 kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. 
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Anahtar Kelimeler
YİNE KAZA4 Yaralı
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