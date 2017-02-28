Yine Katliam!

Sanayide katliam



Hamitköy’de de aynı sorunGeçtiğimiz günlerde Havadis’e ulaşan bir vatandaş Hamitköy bölgesinde birçok köpeğin zehirlediğini anlattı. Vatandaşlar, durumdan rahatsız olduklarını belirterek Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ve polisi göreve davet etti.Havadis