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28 Şubat 2017 Salı 08:12

Yine Katliam!

Yine Katliam!
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Sanayide katliam

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sahipli ya da sahipsiz çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü. Bölge halkı, Havadis’e ulaşarak, bölgede kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. Vatandaşlar köpeklerin tarım ilacı ile öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Hamitköy’de de aynı sorun

Geçtiğimiz günlerde Havadis’e ulaşan bir vatandaş Hamitköy bölgesinde birçok köpeğin zehirlediğini anlattı. Vatandaşlar, durumdan rahatsız olduklarını belirterek Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ve polisi göreve davet etti.


Havadis

 
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