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25 Temmuz 2017 Salı 08:15

Yine İş Kazası... İki Yaralı

Yine İş Kazası... İki Yaralı
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Düzova'da yapımı devam etmekte olan 15 Kasım Üniversitesi’nin inşaatında, dün saat 17:00 sıralarında, Recep Kurt Kalıp İşleri adına çalışmakta olan Mohammad Al Mamun (E-27) ve Kamil Hsosen (E-44) kalıp sökme işlemi yaptıkları sırada dengelerini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Kamil Hsosen ve Mohammad Al Mamun kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde  müşahede altında alındı. Geçirdikleri iş kazası sonucu Mohammad Al Mamun genel vücut travması, Kamil Hsosen'in ise ayak topuğunda kırık tespit edildi. Polisin olay ile soruşturması devam ediyor. 
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Yine Iş Kazası... İki Yaralı
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