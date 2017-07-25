Yine İş Kazası... İki Yaralı

Kamil Hsosen ve Mohammad Al Mamun kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında alındı. Geçirdikleri iş kazası sonucu Mohammad Al Mamun genel vücut travması, Kamil Hsosen'in ise ayak topuğunda kırık tespit edildi. Polisin olay ile soruşturması devam ediyor.
Kamil Hsosen ve Mohammad Al Mamun kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında alındı. Geçirdikleri iş kazası sonucu Mohammad Al Mamun genel vücut travması, Kamil Hsosen'in ise ayak topuğunda kırık tespit edildi. Polisin olay ile soruşturması devam ediyor.