Yine İş Kazası!

HAMİTKÖY’DE İŞ KAZASI… ÇALIŞTIĞI KANALİZASYON KANALINDA ÜZERİNE TOPRAK KAYAN 53 YAŞINDAKİ AKDOĞAN YARALANDI



Hamitköy’de bu sabah meydana gelen iş kazasında 53 yaşındaki Hamza Akdoğan yaralandı. Kanalizasyon kanalında çalışırken üzerine toprak kayan Akdoğan’ın vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.Polisin verdiği bilgiye göre, kaza bu sabah 08.30 sıralarında, Hamitköy’deki İstikbal Sokak’ta oldu.Sütçüoğlu İnşaat Şirketi adına çalışan Hamza Akdoğan (E-53), yaklaşık iki metre derinliğindeki kanalizasyon kanalında çalışırken üzerine toprak kaydı. Vücudunun muhtelif yerlerinde kırık olan Hamza Akdoğan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.