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18 Temmuz 2017 Salı 08:47

Yine iş kazası, durumu ağır!

Yine iş kazası, durumu ağır!
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 Yine iş kazası, durumu ağır!


Suat Ağcabey (E-42), elektrik işlerini yaptığı sırada duvarda dayalı bulunan beş adet MDF suntayı çekmeye çalıştığı sırada suntaların üzerine düşmesi sonucu o esnada yere kontrolsüz bir şekilde düşerek başını yere çarparak ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne’de Zeytinlik yolu üzerinde FELO inşaat şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta çalışan Suat Ağcabey (E-42), elektrik işlerini yaptığı sırada duvarda dayalı bulunan beş adet MDF suntayı çekmeye çalıştığı sırada suntaların üzerine düşmesi sonucu o esnada yere kontrolsüz bir şekilde düşerek başını yere çarparak ağır şekilde yaralandı.

Ağcabey, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ,ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

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