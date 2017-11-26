Yine İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

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Gazimağusa’da 5 metrelik inşaat çukurunun üst kısmında toprağın içindeki beton blokların çökmesi sonucunda, inşaat iskelesinde bulunan Bangladeş uyruklu Jahid Lakuria (E-27) ve Monir İslam (E-34) adındaki iki işçi 2.5 metre yükseklikten aşağı atladı ve yaralandı.Gazimağusa’da 5 metrelik inşaat çukurunun üst kısmında toprağın içindeki beton blokların çökmesi sonucunda, inşaat iskelesinde bulunan Bangladeş uyruklu Jahid Lakuria (E-27) ve Monir İslam (E-34) adındaki iki işçi 2.5 metre yükseklikten aşağı atladı ve yaralandı. Yaralanan işçilerin önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Polisin konu ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.Star Kıbrıs