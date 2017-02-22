Yine İş Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Kumish’in hayati tehlikesi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 15.00 sıralarında yaşanan olayda Kumish, güneş enerji sistemi kurmak için gittiği evde merdiven üzerinde çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kumish Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.