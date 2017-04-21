Yine İş Kazası: 1 İşçi Ağır Yaralı!

Yine iş kazası, 1 işçi ağır yaralı!



Yine iş kazası. Çatalköy’de bu sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında 32 yaşındaki Mohammad Khawar ağır yaralandı.Polisten edinilen bilgiye göre, Mohammad Khawar, Adalı Turizm tarafından yürütülen otel inşaatının birinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip tesisat boşluğundan yaklaşık 6.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.Ağır yaralanan Khawar, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alında Khawar’ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: Yenidüzen