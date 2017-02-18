Yine Girne Dağ Yolu, Yine Ağır Vasıta Kazası



Başta ağır vasıta sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerin korkulu rüya olan Girne dağ yolunda dün yine trafik kazası meydana geldi.Kaza tanık olanları korkuttu. TIR şoförünün, dağ yolunu vites düşmeden inmeye çalışması nedeniyle meydana gelen kazada, kum yüklü TIR yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu iki kişi hafif yaralandı.Fren balataları ısındıPolisten alınan bilgiye göre, kaza dün saat 11.45’te GL 265 plakalı TIR’ın sürücüsü Celal Celaloğlu’nun dağ yolunu büyük vitesle inmek istemesi sonucu meydana geldi.Sürücünün dağ yolunu büyük vitesle inmek istemesi sonucu kum yüklü TIR’ın fren balataları ısındı ve sürücü vites düşmek istediği sırada da kamyon kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, sürücüsünün çabası sonucu uçuruma yuvarlanmadan, uygun bir yere sürüldü ancak sağ tarafına devrilmekten kurtulamadı.Kazada TIR sürücüsü Celal Celaloğlu ve TIR’da yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Fido Kanatlı hafif yaralanarak Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırdı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiKıbrıs Gazetesi