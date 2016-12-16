Yine Dağ Yolu, Yine Kaza, 6 Yaralı!

Yine Dağ Yol, Yine Kaza, 6 Yaralı!



Girne- Değirmenlik anayolu üzerinde yine kaza meydana geldi, iki araç yüzyüze çarpıştı.16 Aralık 2016 Cuma 14:27Girne- Değirmenlik anayolu üzerinde yine kaza meydana geldi, iki araç yüzyüze çarpıştı. Kazada NG 574 Z plakalı kiralık araç ile FP 253 plakalı van tipli aracın yüzyüze çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda bulunan 6 yolcu hastaneye kaldırıldı.Kazanın, yağmur nedeniyle yolun ıslak olmasından dolayı, araçların kayması ihtimali üzerinden duruluyor.Kaynak: Yenidüzen