Yıltan Taşçı, 10. Kişisel Fotoğraf Sergisini Hakan Çakmak Anısına Açıyor

Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Öğretmen ve Sanatçı YıltanTaşçı, program yapımcısı ve yazarHakan Çakmak anısına,Çakmak’ın birinci ölüm yıl dönümü olan 22 Haziran Cuma günü “Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil ... / Hakan Çakmak ve Ressamlarımız” adlı 10’uncu kişisel sergisini açacak.Lefkoşa\'daki İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi\'nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, HakanÇakmak’ın eşi İlknur Çakmak ve fotoğraf sanatçısı Tevfikİleri tarafından saat 19.00’da açılacağı belirtilen sergi, 26 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI