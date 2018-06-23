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Yıltan Taşçı’dan Hakan Çakmak anısına fotoğraf sergisi

Yıltan Taşçı’dan Hakan Çakmak anısına fotoğraf sergisi

23 Haziran 2018 Cumartesi 06:45
Yıltan Taşçı’dan Hakan Çakmak anısına fotoğraf sergisi

TAŞÇI: “HAKAN ARAMIZDAN AYRILDI, ORTAK PROJEMİZ YARIM KALDI. TAMAMLAMAK BOYNUMUN BORCUYDU…”

AKINCI: “HAKAN GİBİ DEĞERLER ÖLMEYECEK, ONLARI HEP YAŞATACAĞIZ. YAŞATMALIYIZ…”

Sanatçı Yıltan Taşçı’nın Yunus Emre’nin “Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” sözünden hareketle merhum televizyon programcısı Hakan Çakmak anısına hazırladığı 10’uncu kişisel fotoğraf sergisi dün akşam açıldı.
“Hakan Çakmak ve Ressamlarımız” isimli serginin İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’ndeki açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak, çocukları Ödül ve Öykü Çakmak, ailesi, sevenleri, sanatçılar ve sanatseverlerkatıldı.
Çakmak’ın, 1995’ten,hayatını kaybettiği 2017’ye kadar 22 yıl program yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Müdürü Meryem Öksüzoğlu ile Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da açılıştaydı.
Sergi açılışında, Çakmak’ın sergiye konu olan ressamlarla videosu da gösterildi. Taşçı ve Akıncı Hakan Çakmak hakkında kısa birer konuşma yaptı. 49 fotoğrafın yer aldığı sergi 26 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.
 

TAŞÇI
Hakan Çakmak’ın BRT’de yaptığı sanat programlarıyla Kıbrıs Türk sanatının 22 yıllık kimliğini kayıt altına aldığını ve toplum için önemli bir bellek oluşturduğunu kaydeden Taşçı, “Umarım bu programlar değerlendirilir ve korunur” dedi.

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1995’te tanıştığı, mükemmel bir dostluk kurduğunu Hakan Çakmak’la BRTK’da yayımlanan ve bünyesine ressamların atölye çalışmalarını da katan “Artı Sanat” programı kapsamında bir araya gediğini kaydeden Taşçı, ressamlarla ilgili sergi açmak istediğini, bu nedenle Çakmak’la birlikte 13 ressamın atölyesinde bulunduğunu söyledi.
Zamanla “Ressamlarımız” adını vereceğikişisel sergi hedefinden vazgeçerek hem fotoğrafın hem de görüntünün olacağı ve Hakan Çakmak’la ortak hazırlayacaklarıbir sergi projesine yönlendiğini aktaranTaşçı, “Can dostumuz Hakan aramızdan ayrıldı ve ortak projemiz yarım kaldı. Bu projeyi tamamlamak boynumun borcuydu” dedi.
“Ressamlarımız” olan sergi adını “Hakan Çakmak ve Ressamlarımız” olarak değiştirdiğinikaydeden Yıltan Taşçı, 13 ressamın yer aldığı ve 4 kategoriye ayrılansergide ressamların ve Çakmak’ın portrelerine, ressamların atölye çalışmalarına ve Hakan Çakmak’ın bu anlara ortak oluşuna yer verdiğini söyledi.
“Hakan Çakmak sanatın ve sanatçılarımızın tanıtılmasında tek başına ordu misali çalıştı. Heykeltıraşın da yanınaydı, ressamın da, yazarın da şairin de fotoğrafçının da. Her şeye tek başına koşuyordu. Bu 22 yılık bir süreçti” diyen Yıltan Taşçı, sergiye katkı koyanlara tek tek teşekkür etti.

AKINCI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hakan Çakmak’ın ölüm haberini aldığında ne kadar üzüldüğünü anımsadığını ifade ederek, “Hepimiz, ‘bu gidiş olmadı’ diye düşündük ama ne yazık ki hayat acı gerçeklerle dolu. Beklenmedik anlarda sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybedebiliyoruz. Yapılanlar, üretilenler kalıyor,nesilden nesile aktarılabiliyor. Bir toplum varlığı ancak bununla sürebilir” dedi.
Sanatın, kültürün her alanında alın teri dökenlerin toplumun varlığına büyük değer kattığını da vurgulayan Akıncı, “Hakan geride önemli birikimler bıraktı. Derleyip, toplayıp bunu toplumla paylaşmak önemli…Bu sergiyleböyle bir paylaşım görüyoruz. Çok ilginç bir proje olarak değerlendiriyorum bunu” diye konuştu.
“Hakan gibi değerler ölmeyecek, onları hep yaşatacağız. Yaşatmalıyız” diyen Akıncı,“Onları unutmamalıyız. Verdikleri emek bizim için unutulmaz ve değerlidir” vurgusunda bulundu.
20 yılı aşkın süre BRT’de “Sanat Güncesi” programını hazırlayan ve sunan, birçok dergide ve gazetede editörlük de yapan, geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlanarak 49 yaşında hayatını kaybeden Hakan Çakmak dün Minareliköy’deki kabri başında da anıldı.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 09:56
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