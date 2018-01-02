banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116550
ALTIN
158.699
DOLAR
3.7677
STERLİN
5.0991
EURO
4.5457
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

Yılsev'e ait 2 araç yakıldı, polis 2 kişiyi tutukladı

Yeni yılın ilk saatlerinde Mağusa’da Gülsün Yılsev’e ait Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 araç yanıcı madde dökülerek ateşe verildi, polis olayda şüpheli gördüğü Z.E ile E.İ’yi Güzelyurt’ta tutukladı bazı şahısların tutuklanması yönünde girişimde bulundu.

Yılsev'e ait 2 araç yakıldı, polis 2 kişiyi tutukladı

Yeni yılın ilk saatlerinde Mağusa’da Gülsün Yılsev’e ait Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 araç yanıcı madde dökülerek ateşe verildi, polis olayda şüpheli gördüğü Z.E ile E.İ’yi Güzelyurt’ta tutukladı bazı şahısların tutuklanması yönünde girişimde bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 10:56
Yılsev'e ait 2 araç yakıldı, polis 2 kişiyi tutukladı
banner238

2018, Gülsün Yılsev ve Ahmet Türker çifti için kötü başladı. Yeni yılın ilk saatlerinde Mağusa’da Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı iki BMW marka araç kimliği meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Sabah 04:00 sıralarında meydana gelen olayda her iki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı araçta madde hasar meydana gelirken, bölgede tedirginliğe yol açan olay ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda bazı tespitlerde bulunan polis ekipleri dün gün boyu yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayda şüpheli olarak gördükleri 52 yaşındaki Z.E ile 67 yaşındaki E.İ’yi Güzlyurt’ta tutukladı. Polisin yürüttüğü soruşturma devam ederken, tutuklanan şahısların bu gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Gülsün Yılsev, bir restoranda yeni yılı kutladıktan sonra saat 02:30 sıralarında uyuduklarını ve saat 4:00 sıralarında araçlarının ikisinin de yakıldığı haberi ile uyandıklarında şok yaşadıklarını söyledi. Yılsev, araçlarının Kıbrıs plakası olması nedeni ile yakılmış olabileceğini söyleyerek polise ve yargıya güvendiğini kaydetti.

2 ARAÇ BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgide, dün sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 aracın yanıcı medde dökülerek ateşe verildiği bildirildi. Sabah saat 04:00 sıralarında polis ekipleri gelen ihbar üzerine Mağusa’de bulunan 4. Etap Devlet Sosyal Konutları Blok 23 adresi önüne gitti. İkametgahın önünde park halinde bulunan HKH 374 ve KTF 421 plakalı BMW marka araçların, yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği tespit edilirken olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ateşe verilen araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi.

ŞÜPHELİLER GÜZELYURT’TA YAKALANDI 

Araçların söndürülmesinin ardından polis ekipleri bölgede tedirginlik yaratan olay ile ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından mercek altına alınırken, önce olayda kullanıldığı düşünülen beyaz renk araç tespit edilerek emare alındı, ardından ise polis ekipleri dün gün boyu soruşturmasına devam ederken Gülsün Yılsev’e ait araçları kundakladıklarından şüphelenilen Z.E ile E.İ Güzelyurt’ta tutuklandı. Polis soruşturmasına çok yönlü olarak devam ediyor.

Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”
DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”
NAMIK KEMAL MEYDANI 2018’İ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI
NAMIK KEMAL MEYDANI 2018’İ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI
773 araca ileri işlem...
773 araca ileri işlem...

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim