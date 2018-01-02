Yılsev'e ait 2 araç yakıldı, polis 2 kişiyi tutukladı

2018, Gülsün Yılsev ve Ahmet Türker çifti için kötü başladı. Yeni yılın ilk saatlerinde Mağusa’da Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı iki BMW marka araç kimliği meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Sabah 04:00 sıralarında meydana gelen olayda her iki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı araçta madde hasar meydana gelirken, bölgede tedirginliğe yol açan olay ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda bazı tespitlerde bulunan polis ekipleri dün gün boyu yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayda şüpheli olarak gördükleri 52 yaşındaki Z.E ile 67 yaşındaki E.İ’yi Güzlyurt’ta tutukladı. Polisin yürüttüğü soruşturma devam ederken, tutuklanan şahısların bu gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Gülsün Yılsev, bir restoranda yeni yılı kutladıktan sonra saat 02:30 sıralarında uyuduklarını ve saat 4:00 sıralarında araçlarının ikisinin de yakıldığı haberi ile uyandıklarında şok yaşadıklarını söyledi. Yılsev, araçlarının Kıbrıs plakası olması nedeni ile yakılmış olabileceğini söyleyerek polise ve yargıya güvendiğini kaydetti.

2 ARAÇ BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgide, dün sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 aracın yanıcı medde dökülerek ateşe verildiği bildirildi. Sabah saat 04:00 sıralarında polis ekipleri gelen ihbar üzerine Mağusa’de bulunan 4. Etap Devlet Sosyal Konutları Blok 23 adresi önüne gitti. İkametgahın önünde park halinde bulunan HKH 374 ve KTF 421 plakalı BMW marka araçların, yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği tespit edilirken olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ateşe verilen araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi.

ŞÜPHELİLER GÜZELYURT’TA YAKALANDI

Araçların söndürülmesinin ardından polis ekipleri bölgede tedirginlik yaratan olay ile ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından mercek altına alınırken, önce olayda kullanıldığı düşünülen beyaz renk araç tespit edilerek emare alındı, ardından ise polis ekipleri dün gün boyu soruşturmasına devam ederken Gülsün Yılsev’e ait araçları kundakladıklarından şüphelenilen Z.E ile E.İ Güzelyurt’ta tutuklandı. Polis soruşturmasına çok yönlü olarak devam ediyor.