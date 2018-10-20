Yılmazköy Spor Kulübü-güzelyurt Anayolundaki Alt Geçit Sular Altında Kaldı

MİNİBÜSTE MAĞDUR KALAN YOLCULAR KURYARILDI

Lefkoşa, 20 Ekim 2018 (.): Ülkeyi etkisi altına alan yogun yağış nedeniyle Yılmazköy-Gülzelyurt anayolundaki alt geçit sular altında kaldı, alt geçit trafiğe kapatıldı.



Polisin açıklamasına göre Yılmazkoy Spor Kulübü\'nü Güzelyurt anayoluna bağlanan alt geçitte, içerisinde 24 yolcunun bulunduğu minibüs mahsur kaldı.



Itfaiye ekipleri yolcuları kurtarıp, başka bir minibüse aktarılmalarını sağladı.



Aracı kurtarma ve su tahliyesi işlemleri bir süre devam etti.



(FEZ)



