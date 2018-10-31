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Yılmaz teminata bağlandı

Beyköy’de gerçekleştirilen operasyonda ikametgâhında uyuşturucu bitki bulunan zanlı Gökhan Yılmaz tutuklanmasının ardından bugün teminata maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yılmaz teminata bağlandı

Beyköy’de gerçekleştirilen operasyonda ikametgâhında uyuşturucu bitki bulunan zanlı Gökhan Yılmaz tutuklanmasının ardından bugün teminata maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:00
Yılmaz teminata bağlandı

Yılmaz teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Beyköy’de gerçekleştirilen operasyonda ikametgâhında uyuşturucu bitki bulunan zanlı Gökhan Yılmaz tutuklanmasının ardından bugün teminata maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 25 Ekim’de, 19.30 - 20.15 saatleri arasında Beyköy’de Gökhan Yılmaz’ın ikametgâhında yapılan aramada, ikametgâhının bahçesinde ekili vaziyette 85 cm uzunluğunda bir kök Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunarak emare alındığını söyledi. Mehmet Sevinç, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
YılmazTeminat
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